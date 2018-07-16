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Археологи нашли место, где древние египтяне мумифицировали своих погибших

В пустынном египетском некрополе Саккары обнаружили неизвестный ранее погребальный комплекс

Как пишет Science Alert, находка - это "мастерская мумификации", где священники готовили тела погибших к погребению.

Под валом археологи нашли ряд погребальных камер с тремя деревянными гробами, известковым саркофагом и мумией, а также традиционными "предметами для загробной жизни".

Одна из мумий была одета в маску из позолоченного серебра, очки с кальцитом, обсидианом и черным камнем. Маску такого типа не находили с 1939 года.

"Нахождение этой маски можно было бы назвать сенсацией", - сказал археолог Рамадан Бадри Хуссейн из университета Тюбингена и председатель немецко-египетской команды, которая сделала это открытие.

"До сих пор сохранилось очень мало масок из драгоценного металла, потому что могилы большинство могил были разграблены еще в древности".

Команда сумела выяснить личность мужчины в маске - он был вторым жрецом матери-богини Мут и священником богини Ниут-Шауз, змеиной формой Мута. Он жил и умер во время 26-й династии в период с 664 до 404 года до н.э.

Однако разрисованная штукатурка, где было написано имя, не сохранилась целостно: целый кусок отсутствовал. Команда смогла лишь убедиться, что имя священника содержит имя богини-творца Нити .

Комплекс, где работали археологи, состоял из нескольких могильных валов. Над одним из них они нашли остатки здания, возведенного из брусчатки и известняковых блоков. Это, как выяснилось, было местом, где священники мумифицировали тела перед погребением.

Одна из погребальных камер

Она содержала два больших бассейна с рампой между ними, окруженные сточными мулковими стенками, которые, вероятно, использовались для двух целей: сушить тела, используя солевые консерванты, и готовить льняные повязки для обертывания.

Горшки, найденные в своеобразном подвале, содержащих измерительные чашки, и миски,с наименованиями масел, которые использовали в процессе бальзамирования. "Мы стоим перед золотой медалью информации", - заявил Хусейн на пресс-конференции .

"Это столь же важно, как и величественно. У нас есть масла и чашки для измерения - все они имеют наименования. Из этого мы можем найти химический состав масел и узнать, что они собой представляли".

поховальні канонічні банки 700Горшки из погребальных камер.

Рядом с захоронениями археологи обнаружили алебастровые банки , которые древние египтяне использовали для хранения органов покойного, которые изымались во время процесса мумификации.

Команда использовала самую современную фотограмметрию и 3D-лазерное сканирование, чтобы задокументировать форму вала.Они также создают 3D-лазерные сканеры всех артефактов, которые они находят.

Тем временем, дальнейшие раскопки, как ожидается, дадут еще более захватывающие открытия.

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