Растяжки, шрамы и волосы: H&M показал моделей в купальниках без "фотошопа"
30 июля, 2018, 16:08
Шведский бренд одежды H&M отказался от ретуши фотографий моделей в купальниках
Об этом сообщает издание The Sun.
В интернет-магазине бренда разместили фото моделей в купальниках без использования фоторедактора. Покупатели обращают внимание, что на телах девушек заметны волосы, растяжки, шрамы и морщины - обычные особенности, которые присущи женскому телу.
Решение было принято после того, как компания Monki, которая входит в концерн H&M Group, получила положительные отзывы за натуральные снимки моделей.
- Недавно плюс-сайз модель возмутилась ее отретушированными снимками, где ее сделали "меньше". Латесия Томас написала в сети о том, как отретушировали ее снимки, уменьшив ее формы, и обманули зрителей.
- Отказаться от ретуши фото решил и косметический бренд Dove, пообещав использовать настоящие фотографии моделей, без фотошопа.
- Между тем разработчики из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул считают ретушь фото моделей не главной проблемой Интернета: они разработали нейросеть, которая "дорисовывает" купальники женщинам на снимках, где они позируют обнаженными. Говорят, что это для безопасности детей.
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