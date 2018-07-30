30 июля, 2018, 16:08

Шведский бренд одежды H&M отказался от ретуши фотографий моделей в купальниках

Об этом сообщает издание The Sun.

В интернет-магазине бренда разместили фото моделей в купальниках без использования фоторедактора. Покупатели обращают внимание, что на телах девушек заметны волосы, растяжки, шрамы и морщины - обычные особенности, которые присущи женскому телу.

Решение было принято после того, как компания Monki, которая входит в концерн H&M Group, получила положительные отзывы за натуральные снимки моделей.