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Растяжки, шрамы и волосы: H&M показал моделей в купальниках без "фотошопа"

Шведский бренд одежды H&M отказался от ретуши фотографий моделей в купальниках

Об этом сообщает издание The Sun.

В интернет-магазине бренда разместили фото моделей в купальниках без использования фоторедактора. Покупатели обращают внимание, что на телах девушек заметны волосы, растяжки, шрамы и морщины - обычные особенности, которые присущи женскому телу.

Решение было принято после того, как компания Monki, которая входит в концерн H&M Group, получила положительные отзывы за натуральные снимки моделей.

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