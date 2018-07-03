В рекламе Dove больше не будет отретушированных фото. Почему

3 июля, 2018, 13:54

Косметический бренд Dove пообещал использовать настоящие фотографии моделей, не отретушированные в фотошопе

Как пишет Creativity Online, с июля компания на свою рекламную продукцию будет наносить знак под названием No Digital Distortion Mark: его задача - сообщить потребителям, что компания использует настоящие фото.

О постепенном отказе от обработанных снимков бренд объявил в прошлом году. Однако исследования показывают, что покупатели все равно не доверяют рекламным фото: 77% женщин в мире уверены, что все изображения, которые они видят в медиа, так или иначе редактируются. 69% признались, что чувствуют давление и тревогу за нереалистичные стандарты красоты, которые продвигает реклама.

По словам представителей Dove, они намерены изменить эту ситуацию. "Мы придерживаемся нескольких принципов: используем фотографии обычных женщин, а не профессиональных моделей; показываем их такими, какими они есть в реальной жизни; стараемся помочь девушкам обрести чувство собственного достоинства", - говорит маркетинг-директор компании Эми Степанян.

"Мы надеемся, что к этому присоединится все больше брендов, поскольку это обязательство должно быть широко распространено", - говорится в заявлении компании.

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