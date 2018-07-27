 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Католики против голых женщин. Программисты создали нейросеть, которая "дорисовывает" нагим девушкам купальники

Разработчики из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул разработали нейросеть, которая "дорисовывает" купальники женщинам на снимках, где они позируют обнаженными

Таким образом разработчики планируют бороться с порнографией в интернете, пишет Theregister.

Для обучения алгоритму энтузиасты собрали свою базу данных, загрузив более 2000 изображений обнаженных девушек. Часть использовалась для непосредственного машинного обучения, а другая - для тестирования модели. Так нейросеть училась выделять части тела, которые необходимо прикрыть.

Однако система нуждается в доработке: иногда на новых изображениях видны пиксели, а сам купальник "сползает" и ничего не прикрывает. По словам исследователей, часто мешает работе алгоритма сложный фон.

Также создатели сети предупреждают, что технология может быть изменена для работы в обратном порядке. То есть разработчики могут теоретически использовать один и тот же код для удаления бикини и "создания" сосков на груди. И раздевать женщин у искусственного интеллекта получается куда лучше, чем одевать.

Ноу-хау разработчики придумали для защиты детей, руководствуясь фактом, что сегодня интернет становится доступен для детей с достаточно раннего возраста, а сеть постоянно подсовывает пользователям контент "18+".

Исследователи приводят такие цифры: 93,2% несовершеннолетних мальчиков и 62,1% девочек видели порно в интернете. При этом 8 из 10 опрошенных подростков заявили, что в сети слишком большая вероятность случайного знакомства с картинками для взрослых.

Существующие технологии контроля, как правило, полностью блокируют доступ к ресурсу, который содержит фото обнаженных людей или порно. Но тотальный запрет только подогревает интерес, а обойти блокировку современному продвинутому ребенку не составляет ни малейшего труда.

"На наш взгляд цензура не должна быть навязчивой. Мы разработали новый тип фильтрации непристойного контента, - говорит профессор католического университета Родриго Баррош. - Наш алгоритм подвергает цензуре не все изображение целиком, а только те части тела, которые могут ввести человека в искушение. Проще говоря, мы научили искусственный интеллект (ИИ) распознавать фотографии обнаженных женщин и возвращать им вполне невинный вид, одевая их в бикини".

Читайте также: Секс будущего: 3D-печать интимных мест и близость в виртуальной реальности

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

27 июля, 2018 пятница

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать