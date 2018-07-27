Католики против голых женщин. Программисты создали нейросеть, которая "дорисовывает" нагим девушкам купальники
Таким образом разработчики планируют бороться с порнографией в интернете, пишет Theregister.
Для обучения алгоритму энтузиасты собрали свою базу данных, загрузив более 2000 изображений обнаженных девушек. Часть использовалась для непосредственного машинного обучения, а другая - для тестирования модели. Так нейросеть училась выделять части тела, которые необходимо прикрыть.
Однако система нуждается в доработке: иногда на новых изображениях видны пиксели, а сам купальник "сползает" и ничего не прикрывает. По словам исследователей, часто мешает работе алгоритма сложный фон.
Также создатели сети предупреждают, что технология может быть изменена для работы в обратном порядке. То есть разработчики могут теоретически использовать один и тот же код для удаления бикини и "создания" сосков на груди. И раздевать женщин у искусственного интеллекта получается куда лучше, чем одевать.
Ноу-хау разработчики придумали для защиты детей, руководствуясь фактом, что сегодня интернет становится доступен для детей с достаточно раннего возраста, а сеть постоянно подсовывает пользователям контент "18+".
Исследователи приводят такие цифры: 93,2% несовершеннолетних мальчиков и 62,1% девочек видели порно в интернете. При этом 8 из 10 опрошенных подростков заявили, что в сети слишком большая вероятность случайного знакомства с картинками для взрослых.
Существующие технологии контроля, как правило, полностью блокируют доступ к ресурсу, который содержит фото обнаженных людей или порно. Но тотальный запрет только подогревает интерес, а обойти блокировку современному продвинутому ребенку не составляет ни малейшего труда.
"На наш взгляд цензура не должна быть навязчивой. Мы разработали новый тип фильтрации непристойного контента, - говорит профессор католического университета Родриго Баррош. - Наш алгоритм подвергает цензуре не все изображение целиком, а только те части тела, которые могут ввести человека в искушение. Проще говоря, мы научили искусственный интеллект (ИИ) распознавать фотографии обнаженных женщин и возвращать им вполне невинный вид, одевая их в бикини".
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