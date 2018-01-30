Плюс-сайз модель возмутилась ретушированием снимков: Ее сделали "меньше"

30 января, 2018, 13:45

Плюс-сайз модель Латесия Томас написала в сети о том, как отретушировали ее снимки, уменьшив ее формы, и обманули зрителей

Пост женщина опубликовала в Instagram.

Модель Латесія Томас из Австралии написала эмоциональный текст о том, как глянец обманывает людей, ретушируя моделей, и показала фото, как она выглядит на самом деле. В посте она сравнила фотографии, которые сделала в один и тот же день.

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Модель призывает поклонников не верить стандартам красоты из журналов. Они, по мнению женщины, не реалистичны.

"Я считаю, что мои полные руки, целлюлит, складки на боках и ямочки на ягодицах смотрятся неплохо и без обработки", - написала Латесия.

Модель пообещала показывать в своем Instagram-аккаунте только те фото, на которых девушка является такой же, как и в жизни.