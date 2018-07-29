Новинский и экзархат РПЦ находятся под постоянной охраной ФСБ - Информационное Сопротивление
"Знакомьтесь, возле Новинского его личный охранник и по совместительству начальник службы безопасности экзархата РПЦ в Украине, а вернее "весьма верующий" куратор от ФСБ РФ, на котором замкнутая нелегальная резидентура по церковной линии в Украине - такой себе "адъютант его привосходительства" (кстати, его любимый фильм)", - пишет координатор.
"Как характеризуют его подчиненные, "истинный ариец", реальный долларовый миллионер, потому что кассу наполовину деребанит и заведует всеми "ключами" от церковно-приходных касс УПЦ МП в Украине (ежемесячно гонцы ездят в Москву с кэшом на Лубянку), любит дорогие машины и шикарных женщин, которых полностью обеспечивает за счет пожертвований прихожан УПЦ МП", - сообщает Константин.
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"Старомодный, не использует мобильный телефон и Интернет, предпочитает передавать устные и шифрованные послания от Центра Новинскому", - пишет координатор.
"Кстати, а вот его зам - человек, более скрытый, потому что отвечает за оперативную работу и связь с агентурой в Украине", - завершает Машовец.
Именно Новинский, по данным следователей Генпрокуратуры, руководил компанией против проукраинского крыла УПЦ МП и за правления Януковича непосредственно отвечал за изоляцию ныне покойного митрополита Владимира (Сабодана) и его помощника Александра Драбинко.
- Как сообщалось, согласно сообщениям СМИ, по поручению из Москвы он отвечает за противодействие предоставлению Украине томоса об автокефалии, что позволит создать единую поместную украинскую православную церковь.
- Досье на Новинского появилось в "Миротворце"
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