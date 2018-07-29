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Новинский и экзархат РПЦ находятся под постоянной охраной ФСБ - Информационное Сопротивление

Константин Машовец, координатор группы Информационное Сопротивление, рассказывает об охранниках нардепа Вадима Новинского и верхушки УПЦ МП

"Знакомьтесь, возле Новинского его личный охранник и по совместительству начальник службы безопасности экзархата РПЦ в Украине, а вернее "весьма верующий" куратор от ФСБ РФ, на котором замкнутая нелегальная резидентура по церковной линии в Украине - такой себе "адъютант его привосходительства" (кстати, его любимый фильм)", - пишет координатор.

"Как характеризуют его подчиненные, "истинный ариец", реальный долларовый миллионер, потому что кассу наполовину деребанит и заведует всеми "ключами" от церковно-приходных касс УПЦ МП в Украине (ежемесячно гонцы ездят в Москву с кэшом на Лубянку), любит дорогие машины и шикарных женщин, которых полностью обеспечивает за счет пожертвований прихожан УПЦ МП", - сообщает Константин.

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"Старомодный, не использует мобильный телефон и Интернет, предпочитает передавать устные и шифрованные послания от Центра Новинскому", - пишет координатор.

"Кстати, а вот его зам - человек, более скрытый, потому что отвечает за оперативную работу и связь с агентурой в Украине", - завершает Машовец.

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Именно Новинский, по данным следователей Генпрокуратуры, руководил компанией против проукраинского крыла УПЦ МП и за правления Януковича непосредственно отвечал за изоляцию ныне покойного митрополита Владимира (Сабодана) и его помощника Александра Драбинко.

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