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Новинский ездил в Варшаву, где убеждал не поддерживать автокефалию для украинской церкви, - СМИ

Новинский и глава РПЦ Кирилл (Гундяев)
Народный депутат из "Оппозиционного блока", бывший российский олигарх, а ныне официально самый богатый член парламента Вадим Новинский посещал Варшаву (Польша), чтобы убедить тамошнего митрополита в "нецелесообразности" украинской автокефалии

Об этом сообщает Информационное сопротивление.

По данным издания, 4 мая в Варшаве находился народный депутат Украины Новинский, который в соответствии с полученной из Москвы задачей создания "инициативной группы" по блокированию предоставления автокефалии Украинской церкви встречался с митрополитом Варшавским Саввой Польской автокефальной православной церкви (ПАПЦ).

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Вместе с Новинским, как и во время его недавнего визита в Стамбул, в Польшу прибыли управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний и другие представители Московского патриархата в Украине, в т.ч. заместитель председателя отдела внешних связей УПЦ МП протоиерей Данилевич.

"Задачей делегации было убедить митрополита Варшавского в нецелесообразности предоставления автокефалии Украинской церкви. Также обсуждалось прибытие 19-20 мая в Варшаву делегации Константинопольского патриархата", - сообщает ИС.

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  • 19 апреля президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине.
  • 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - из "Оппоблока", 2 - "Видродження", 1 внефракционный).
  • 22 апреля стало известно, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
  • При этом каждая отдельная церковная община, как объяснил политолог Сергей Таран, может самостоятельно переходить из Московского в Киевский патриархат.
  • По словам директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры украины Андрея Юраша, среди руководителей религиозных приходов и епархий Московского патриархата в Украине есть часть тех, кто соглашается войти в единую поместную церковь, однако на них сейчас будет оказываться невероятное давление со стороны России.
  • Давление началось и на прихожан. В частности, руководство УПЦ Московского патриархата стало требовать от своих верующих направлять "письма" Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять томос об автокефалии Украинской православной церкви. Эти "письма" на самом деле представляют собой заранее подготовленные бланки, куда надо только вписать свои личные данные.
  • Как удалось выяснить, такие листовки массово растиражировали типография “ВИС” в Хмельницком.
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