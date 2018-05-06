Новинский ездил в Варшаву, где убеждал не поддерживать автокефалию для украинской церкви, - СМИ

6 мая, 2018, 15:21

Народный депутат из "Оппозиционного блока", бывший российский олигарх, а ныне официально самый богатый член парламента Вадим Новинский посещал Варшаву (Польша), чтобы убедить тамошнего митрополита в "нецелесообразности" украинской автокефалии

Об этом сообщает Информационное сопротивление.

По данным издания, 4 мая в Варшаве находился народный депутат Украины Новинский, который в соответствии с полученной из Москвы задачей создания "инициативной группы" по блокированию предоставления автокефалии Украинской церкви встречался с митрополитом Варшавским Саввой Польской автокефальной православной церкви (ПАПЦ).

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Вместе с Новинским, как и во время его недавнего визита в Стамбул, в Польшу прибыли управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний и другие представители Московского патриархата в Украине, в т.ч. заместитель председателя отдела внешних связей УПЦ МП протоиерей Данилевич.

"Задачей делегации было убедить митрополита Варшавского в нецелесообразности предоставления автокефалии Украинской церкви. Также обсуждалось прибытие 19-20 мая в Варшаву делегации Константинопольского патриархата", - сообщает ИС.

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