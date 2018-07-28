Досье на Новинского появилось в "Миротворце"

28 июля, 2018, 16:43

Главный финансовый донор УПЦ МП и один из лидеров “Оппозиционного блока” Вадим Новинский попал в базу “Миротворец”

Его анкета на днях появилась в разделе "Чистилище", передает Религиозная правда.

Так, Новинского авторы анкеты называют “ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде т.зв. "Русского мира" от имени УПЦ (МП)”.

“Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию”, – говорится в анкете.

Напомним, что именно Новинский, по данным следователей Генпрокуратуры, руководил компанией против проукраинского крыла УПЦ МП и при правлении Януковича непосредственно отвечал за изоляцию ныне покойного митрополита Владимира (Сабодана) и его помощника Александра Драбинко. Также, согласно сообщениям СМИ, по поручению из Москвы он отвечает за противодействие предоставлению Украине томоса об автокефалии, что позволит создать единую поместную украинскую православную церковь.

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Новинский не первый представитель УПЦ (Московского Патриархата), кто попал в базу "Миротворца".

Недавно там оказался скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ (МП) Лука за "манипулирование общественно-значимой информацией, разжигание межнациональной и межконфессиональной розни". Также авторы отмечают, что митрополит является одним из тех, кто противодействует "независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ".

Немного ранее в базу попали управляющий делами УНМ (МП) митрополит Антоний (Паканич) и епископ этой религиозной организации Виктор (Коцаба). Обоих также обвинили в антиукраинской деятельности и противодействии созданию Единой Поместной Церкви.

Позже в Чистилище "Миротворца" добавили заместителя главы Отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) протоиерея Николая Данилевича и одного из крупнейших меценатов этой Церкви донецкого бизнесмена Виктора Вишневецкого.

Спикер УПЦ (МП) отец Николай попал в базы за "антиукраинскую пропаганду, разжигание межрелигиозной розни с помощью подконтрольных информационных ресурсов".

Один из главных спонсоров УПЦ (МП) Виктор Вишневецкий, как пишет сайт "Миротворец", принимает "участие и финансирует мероприятия (спецоперации) РПЦ МП по недопущению создания в Украине независимой от России (страна-агрессор) Единой Поместной Церкви".