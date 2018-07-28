В Украине следует возобновить деятельность Госкомнацрелигий, - Маломуж

28 июля, 2018, 21:55

Закрытие после победы Оранжевой революции Государственного комитета по делам национальностей и религий было "огромной ошибкой"

Об этом в субботу, 28 июля 2018 года, заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV один из бывших руководителей этого ведомства по линии госбезопасности, экс-глава украинской внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж, который около 30 лет занимается вопросом создания Поместной церкви.

По его словам, Комитет не был органом управления религиями, а занимался межконфессиональным диалогом по поводу создания единой, независимой от Москвы автокефальной церкви.

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Кроме того, подчеркнул Маломуж, именно благодаря деятельности Госкомнацрелигий действующий московский патриарх Кирилл (Гундяев), который тогда возглавлял отдел внешних отношений РПЦ "сдался" в 2003 году: "Он сказал: "А мне выхода нет. Украина тогда объединилась и была готова образовать автокефальную церковь. А мне некуда деваться".

Справка

Начиная с 2010 года, делам религий в правительстве занимается отдельный департамент Министерства культуры.