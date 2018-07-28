В Украине следует возобновить деятельность Госкомнацрелигий, - Маломуж
Об этом в субботу, 28 июля 2018 года, заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV один из бывших руководителей этого ведомства по линии госбезопасности, экс-глава украинской внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж, который около 30 лет занимается вопросом создания Поместной церкви.
По его словам, Комитет не был органом управления религиями, а занимался межконфессиональным диалогом по поводу создания единой, независимой от Москвы автокефальной церкви.
Читайте также: Крупнейшие православные святыни Украины, которые захватил Московский патриархат
Кроме того, подчеркнул Маломуж, именно благодаря деятельности Госкомнацрелигий действующий московский патриарх Кирилл (Гундяев), который тогда возглавлял отдел внешних отношений РПЦ "сдался" в 2003 году: "Он сказал: "А мне выхода нет. Украина тогда объединилась и была готова образовать автокефальную церковь. А мне некуда деваться".
Справка
Начиная с 2010 года, делам религий в правительстве занимается отдельный департамент Министерства культуры.
- Напомним, сегодня, 28 июля по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве совместный 65-тысячный крестный ход провели УПЦ КП и УАПЦ, которые после получения томоса (указ) константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии Украины собираются создать единую Поместную церковь. Во главе колонны шли руководители обеих церквей и первые лица государства. Также к ним присоединились главы УПЦ МП и УГКЦ.
- Вчера, 27 июля, по центру украинской столицы прошлись верные Московского патриархата. В сети есть видео, как участникам мероприятия раздавали деньги. Кроме того, во время шествия некоторые люди несли иконы с российским царем Николаем II Кровавым, причисленным РПЦ к "святым" этой конфессии. Участники шествия также прославляли патриарха Гундяева (Кирилла)
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-