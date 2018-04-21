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2003 года Гундяев был не против единой украинской церкви, но Кучме не хватило политической воли, - Маломуж

Руководители трех ведущих украинских православных конфессий (УПЦ КП, УПЦ МП, УАПЦ), вселенский патриарх Варфоломей и органы государственной власти в 2003 году вплотную подошли к вопросу создания единой поместной православной церкви Украины, однако свое последнее решающее слово тогда не сказал президент Леонид Кучма

Об этом вечером в субботу, 21 апреля 2018 года, заявил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

По его словам, за поместную церковь однозначно выступали патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет и ныне покойные митрополит Владимир от Московского патриархата и митрополит Мефодий от УАПЦ. Против реализации этого проекта не возражал даже нынешний глава РПЦ Кирилл (Гундяев), который на момент проведения переговоров и консультаций между всеми сторонами отвечал за внешние связи Московской патриархии.

"Тогда он был (Гундяев, - ред.) начальником отдела внешних отношений РПЦ - при Алексее. Мы ему сказали прямо у нас в Киеве: "Митрополит, мы выходим на таком формате и нас Вселенский поддержит. Либо соглашаетесь с этим форматом и остаетесь дружественной сестринской церковью, либо вы будете враги №1. И он сказал: "При этой ситуации мы готовы способствовать созданию автокефалии, нам некуда деваться", - сообщил Маломуж.

Вместе с тем на пути образования поместной церкви тогда стал недостаток "политической воли президента", добавил он.

Соответственно, заседание Синода не состоялось, а Константинопольский патрирах Варфоломий сказал: "Не готовы".

Следует отметить, что в то время Маломуж занимал должность заместителя главы Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий (Госкомнацрелигий).

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