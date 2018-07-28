Крестный ход к годовщине Крещения Руси и за единую Поместную церковь
28 июля, 2018, 13:01
В Киеве двинулся крестный ход "Молитва за Украину и за единую Поместную Украинскую Православную Церковь" - преимущественно при участии верующих и церковных иерархов Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины
Колонна идет от Владимирского собора через Софийскую площадь до Владимирской горки.
Сотрудники Национальной гвардии дежурят на входах и выходах со станций метро в центре столицы, также на месте дежурят медики.
Обстановка на подходах и возле Владимирского собора спокойная.
- Ранее возле памятника князю Владимиру в Киеве состоялись официальные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины при участии президента Украины.
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