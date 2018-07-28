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Крестный ход к годовщине Крещения Руси и за единую Поместную церковь

В Киеве двинулся крестный ход "Молитва за Украину и за единую Поместную Украинскую Православную Церковь" - преимущественно при участии верующих и церковных иерархов Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины

Колонна идет от Владимирского собора через Софийскую площадь до Владимирской горки.

Сотрудники Национальной гвардии дежурят на входах и выходах со станций метро в центре столицы, также на месте дежурят медики.

Обстановка на подходах и возле Владимирского собора спокойная.

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