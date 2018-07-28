Крестный ход к годовщине Крещения Руси и за единую Поместную церковь

28 июля, 2018, 13:01

В Киеве двинулся крестный ход "Молитва за Украину и за единую Поместную Украинскую Православную Церковь" - преимущественно при участии верующих и церковных иерархов Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины