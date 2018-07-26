В Сенате США приняли резолюцию по Крыму

26 июля, 2018, 20:52

Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к принятию резолюцию, в которой осуждаются незаконные попытки России оккупировать Крым

Как сообщили в посольстве Украины в США, в документе Сенат подтвердил, что Крым является частью суверенной территории Украины, и США будут продолжать политику противодействия попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.

Кроме того, резолюция по Крыму осуждает нарушения прав человека со стороны оккупационных властей и признает ответственность РФ за эти преступления.

"Сенаторы призывают правительство США продолжать применять полномочия в части санкций против РФ и приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом", - заявили дипломаты на странице в Facebook.