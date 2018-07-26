В Сенате США приняли резолюцию по Крыму
26 июля, 2018, 20:52
Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к принятию резолюцию, в которой осуждаются незаконные попытки России оккупировать Крым
Как сообщили в посольстве Украины в США, в документе Сенат подтвердил, что Крым является частью суверенной территории Украины, и США будут продолжать политику противодействия попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.
Кроме того, резолюция по Крыму осуждает нарушения прав человека со стороны оккупационных властей и признает ответственность РФ за эти преступления.
"Сенаторы призывают правительство США продолжать применять полномочия в части санкций против РФ и приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом", - заявили дипломаты на странице в Facebook.
- Напомним, 25 июля Госдеп обнародовал политику США в отношении Крыма, в основе которой – опыт стран Балтии.
- В документе отмечается, что Соединенные Штаты вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины
- ЕС поддержал заявление о "балтийской политике" США в отношении Крыма.
- Также объявленную политику США в отношении Крыма поддержала Великобритания.
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