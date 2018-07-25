Госдеп США подтвердил непризнание аннексии Крыма и призвал РФ убраться с полуострова

25 июля, 2018, 22:30

Государственный департамент США сделал официальное заявление, в котором подтвердил непризнание российской аннексии Крыма и призвал РФ уважать международное право и прекратить оккупацию украинского полуострова

Заявление опубликовано на сайте Госдепа США.

"США вновь подтверждают свой отказ признать требования Кремля относительно суверенитета над территорией, захваченной силой, что противоречит международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

В Госдепе также заявили, что Россия пытается подорвать один из базовых принципов международного права.

"Россия своим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма стремилась подорвать международный принцип, который разделяют демократические государства: одна страна не может силой изменять границы другой. Государства мира, включая Россию, согласились с этим принципом в Уставе ООН, обещав воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот фундаментальный принцип, который был подтвержден в Хельсинкском Заключительном акте, является одной из основ, на которой зиждется наша общая безопасность", - отмечают в Госдепе.