Великобритания официально поддержала объявленную политику США в отношении Крыма
Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Великобритании.
Британский МИД (Foreign office) отметил, что политика Лондона по этому вопросу совпадает с американской.
"Великобритания поддерживает твердое заявление Соединенных Штатов о несогласии с незаконной аннексией Крыма Россией ...
Мы осуждаем продолжающееся нарушение Россией международного права. Крым является территорией Украины. Мы по-прежнему полностью преданы принципу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ ", - говорится в официальном сообщении.
Британское дипломатическое ведомство отдельно отметило, что в Крыму происходят "систематические преследования меньшинств и тех, кто выступает против незаконной аннексии территории Россией".
"Мы снова призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, содержащихся в Крыму и в России, и обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международных органов по наблюдению за соблюдением прав человека", - говорится в заявлении Foreign office.
- Как сообщалось, в среду Госдеп обнародовал политику США в отношении Крыма, в основе которой – опыт стран Балтии.
- Евросоюз поддержал позицию США о непризнании аннексии Крыма.
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