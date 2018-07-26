Великобритания официально поддержала объявленную политику США в отношении Крыма

26 июля, 2018, 15:28

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о поддержке официальной политики непризнания Крыма, документально утвержденной и провозглашенной Государственным департаментом США в среду 25 июля

Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Великобритании.

Британский МИД (Foreign office) отметил, что политика Лондона по этому вопросу совпадает с американской.

"Великобритания поддерживает твердое заявление Соединенных Штатов о несогласии с незаконной аннексией Крыма Россией ...

Мы осуждаем продолжающееся нарушение Россией международного права. Крым является территорией Украины. Мы по-прежнему полностью преданы принципу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ ", - говорится в официальном сообщении.

Британское дипломатическое ведомство отдельно отметило, что в Крыму происходят "систематические преследования меньшинств и тех, кто выступает против незаконной аннексии территории Россией".

"Мы снова призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, содержащихся в Крыму и в России, и обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международных органов по наблюдению за соблюдением прав человека", - говорится в заявлении Foreign office.