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Евросоюз поддержал позицию США о непризнании аннексии Крыма

Европейский Союз поддержал "Крымскую декларацию США" с учетом опыта со странами Балтийского региона, взятого за основу

Брюссель считает, что опубликованный 25 июля документ Госдепа иллюстрирует твердую позицию о незаконности аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителя ЕС.

"Крымская декларация США" отражает твердую и принципиальную позицию США в отношении незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины ", - заявил собеседник издания.

В Евросоюзе напомнили о декларации главы внешней политики ЕС Могерини от 16 марта 2018 о непризнании и осуждении Европейским союзом российской аннексии Крыма.

"Мы по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью реализуем нашу политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Это нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, защищающего единство и суверенитет всех государств ", - резюмировал представитель ЕС.

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