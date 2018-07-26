Непогода в Украине: 117 населенных пунктов остались без света
26 июля, 2018, 08:21
Вчера, в результате осложнения погодных условий были обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
25 июля из-за града, грозовых дождей и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.
В результате были обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях, а именно: в Запорожской - 30 населенных пунктов, Днепропетровской - 24, Житомирской - 20, Киевской - 14, Донецкой - 13, Луганской - 12 и Кировоградской - 4 населенных пункта.
Отметим, по словам синоптика Еспрессо Натальи Диденко, вероятность периодических ливней остается 26-го, 27-го и чуть меньше 28-го июля. 29-го июля, в воскресенье, украинцы немного посохнуть, а небо прояснится.
- Напомним, 25 июля, в результате сильного ливня обрушилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской. Также в Киеве сильные дожди залили улицы, тоннели и подземные переходы.
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