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Непогода в Украине: 117 населенных пунктов остались без света

Вчера, в результате осложнения погодных условий были обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

25 июля из-за града, грозовых дождей и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.

В результате были обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях, а именно: в Запорожской - 30 населенных пунктов, Днепропетровской - 24, Житомирской - 20, Киевской - 14, Донецкой - 13, Луганской - 12 и Кировоградской - 4 населенных пункта.

Отметим, по словам синоптика Еспрессо Натальи Диденко, вероятность периодических ливней остается 26-го, 27-го и чуть меньше 28-го июля. 29-го июля, в воскресенье, украинцы немного посохнуть, а небо прояснится.

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