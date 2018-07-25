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Синоптик рассказала, сколько еще продлятся ливни


фото: Facebook
Над Украиной стационирует циклон Halina, который принес с собой ливни, грозы, град и шквалы

Об этом в Facebook сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По словам Натальи, вероятность периодических ливней остается 26-го, 27-го и чуть меньше 28-го июля. 29-го июля, в воскресенье, украинцы немного посохнут, а небо прояснится.

"30-го июля - днем без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля - местами локальные дожди днем, а утром и вечером - более-менее спокойно. 1, 2 и 3 августа - уф! Солнечно и жарко", - уверяет синоптик.

Она также просит во время дождя не спускаться в подземные переходы, прятаться под мосты или старые деревья и не стоять под хлипкими крышами пластиковых сооружений. Ведь лучше намокнуть, чем попасть в опасную ситуацию.

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