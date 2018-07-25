Киев под водой: в столице затопило улицы, тоннели и подземные переходы

25 июля, 2018, 18:02

Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео залитого дождем Киева

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В столице сильные дожди залили улицы, тоннели и подземные переходы. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видеозаписями последствий ливня. Сообщается, что затоплен подземный переход возле Караваевых Дач, метро КПИ, Шулявка и Дорогожичи. Из-за затопленных дорог Киев стоит в 10-бальных пробках.

Синоптик Наталья Диденко рассказывает, что дожди вызвал циклон Галина.

"Дожди, хотя и ливневого характера, но кратковременные. Кстати, в метеорологии кратковременный дождь - идущий около трех часов", - добавила синоптик.