В Киеве ливень разрушил путепровод на Кирилловской
25 июля, 2018, 19:19
В среду, 25 июля, в результате сильного ливня обвалилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Части путепровода смыло сильными потоками воды. Коммунальщики перекрыли транспортное движение в обе стороны.
Руководитель управления КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук сообщил, что в результате разрушения никто не пострадал.
По словам чиновника, конструкции обвалились в месте проведения ремонтных работ вследствие вымывания грунта.
Корреспондент Еспресо.TV также сообщает, что на трамвайной линии, которая проходит под путепроводом, трамвай сошел с рельсов, поскольку на линию что-то упало. В результате движение трамваев было заблокировано.
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