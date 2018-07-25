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В Киеве ливень разрушил путепровод на Кирилловской

В среду, 25 июля, в результате сильного ливня обвалилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Части путепровода смыло сильными потоками воды. Коммунальщики перекрыли транспортное движение в обе стороны.

Руководитель управления КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук сообщил, что в результате разрушения никто не пострадал.

По словам чиновника, конструкции обвалились в месте проведения ремонтных работ вследствие вымывания грунта.

Корреспондент Еспресо.TV также сообщает, что на трамвайной линии, которая проходит под путепроводом, трамвай сошел с рельсов, поскольку на линию что-то упало. В результате движение трамваев было заблокировано.

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