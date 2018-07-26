Кошачьи паразиты могут сделать из человека бизнесмена, - исследование

26 июля, 2018, 16:00

Международная группа ученых под руководством Стефани Джонсона из Университета Колорадо установила связь между содержанием в организме человека вируса Toxoplasma gondii и предпринимательскими способностями

Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, кратко об исследовании пишет портал phys.org.

О том, что паразиты Toxoplasma gondii меняют поведение млекопитающих, было известно уже давно - например, зараженные грызуны ведут себя смелее и меньше боятся кошек. Исследователи предположили, что аналогичное действие Toxoplasma gondii имеет на человека, установив связь между паразитарной инфекцией и склонностью людей рисковать.

Паразит Toxoplasma gondii - это одноклеточные, которое, как считается, можно найти в одной четверти населения Земли. К счастью, его наличие в организме практически никак не дает о себе знать, а из наблюдаемых симптомов у больных лишь иногда бывают головные боли или что-то похожее на простуду. Обычно люди заражаются паразитом, поедая сырое или не до конца приготовленное мясо, или же убирая кошачьи фекалии.

Ученые взяли анализы у 1 459 студентов. Ученые взяли образцы слюны в 1459 студентов-добровольцев. Также они получили 200 образцов от людей, которые посещают бизнес-семинар. После проверки анализов исследователи выяснили, что у 22% людей, которые участвовали в эксперименте, есть паразит.

Выяснилось, что люди, в крови которых обнаружено бактерию, в 1,4 раза чаще выбирали образование, связанное с экономикой и предпринимательством. Относительно участников бизнес-семинара, то ученые пришли к выводу, что больные токсоплазмозом в 1,8 раз чаще открывают бизнес на каком-то этапе карьеры.

Исследователи отмечают, что открытие своего дела считается крайне рискованным поведением, так как большинство бизнесменов терпят крах и несут финансовые потери. Но те, кто уже заражен токсоплазмозом, с большей готовностью берут на себя такие риски.

Однако в исследовании отмечается, что делать выводы на основе его результатов пока не стоит, поскольку теорию о связи между склонностью к риску и токсоплазмозом только предстоит доказать.