 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кошачьи паразиты могут сделать из человека бизнесмена, - исследование

Международная группа ученых под руководством Стефани Джонсона из Университета Колорадо установила связь между содержанием в организме человека вируса Toxoplasma gondii и предпринимательскими способностями

Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, кратко об исследовании пишет портал phys.org.

О том, что паразиты Toxoplasma gondii меняют поведение млекопитающих, было известно уже давно - например, зараженные грызуны ведут себя смелее и меньше боятся кошек. Исследователи предположили, что аналогичное действие Toxoplasma gondii имеет на человека, установив связь между паразитарной инфекцией и склонностью людей рисковать.

Паразит Toxoplasma gondii - это одноклеточные, которое, как считается, можно найти в одной четверти населения Земли. К счастью, его наличие в организме практически никак не дает о себе знать, а из наблюдаемых симптомов у больных лишь иногда бывают головные боли или что-то похожее на простуду. Обычно люди заражаются паразитом, поедая сырое или не до конца приготовленное мясо, или же убирая кошачьи фекалии.

Ученые взяли анализы у 1 459 студентов. Ученые взяли образцы слюны в 1459 студентов-добровольцев. Также они получили 200 образцов от людей, которые посещают бизнес-семинар. После проверки анализов исследователи выяснили, что у 22% людей, которые участвовали в эксперименте, есть паразит.

Выяснилось, что люди, в крови которых обнаружено бактерию, в 1,4 раза чаще выбирали образование, связанное с экономикой и предпринимательством. Относительно участников бизнес-семинара, то ученые пришли к выводу, что больные токсоплазмозом в 1,8 раз чаще открывают бизнес на каком-то этапе карьеры.

Исследователи отмечают, что открытие своего дела считается крайне рискованным поведением, так как большинство бизнесменов терпят крах и несут финансовые потери. Но те, кто уже заражен токсоплазмозом, с большей готовностью берут на себя такие риски.

Однако в исследовании отмечается, что делать выводы на основе его результатов пока не стоит, поскольку теорию о связи между склонностью к риску и токсоплазмозом только предстоит доказать.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

26 июля, 2018 четверг

25 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать