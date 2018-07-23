Кофеин не поможет вам похудеть, - исследование

23 июля, 2018, 13:45

Ранее считалось, что кофеин способствует похудению благодаря его возможностям подавления аппетита и ускорения метаболизма, однако новые исследования свидетельствуют, что такая польза вещества для снижения веса слишком преувеличена

Новое исследование опубликованное в издании Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, кратко передает издание Live Science.

Для участия в эксперименте было отобрано 50 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 50 лет. В течение трех недель они приходили утром в лабораторию, чтобы выпить или сок с добавлением кофеина, или ничем не отличающееся от напитка по цвету и вкусу плацебо.

Всего было 3 вида напитков: в одном кофеина не было совсем, во втором его содержание был равен 113 граммам кофе, а в последнем - 226 граммам кофе. Участникам не сообщали, какой именно напиток они получают, но к концу эксперимента каждый из них получал все три вида.

Через полчаса после принятия напитка участники получали доступ к "шведскому столу", где могли без ограничений набирать себе любые блюда. После сытного завтрака им оставалось задокументировать все, что было съедено в течение дня, с помощью специальной онлайн-анкеты. Кроме этого, каждый участник описывал уровень своего аппетита.

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Впоследствии ученые обнаружили интересную закономерность. Получив напиток с низкой дозой кофеина, люди обычно брали на завтрак на 10% меньше пищи, чем когда не получали кофеина совсем или когда доза кофеина была максимальной. После употребления такого "среднего" напитка они съедали около 650 калорий (против 721 после напитка без кофеина и 715 калорий с максимальной дозой кофеина). При этом, никто не сообщил, что после приема напитка с кофеином у него уменьшился аппетит.

За пределами лаборатории исследователи так и не обнаружили существенных различий в уровне аппетита участников или количества пищи, что употребляется ими в течение дня. Они также выяснили, что индексы массы тела не влияли на их аппетит или количество съеденного.

Итак, кофеин вызывает лишь незначительное снижение аппетита сразу после его приема, но эффект быстро исчезает. Таким образом, подавлять аппетит с помощью кофе не получится; в своей работе авторы подчеркивают, что вместо этого гораздо продуктивнее будет сосредоточиться на привычках питаться здоровой пищей.

Тем не менее, положительное влияние имеет кофе. Точнее, хорошо влиять на человека может даже просто ее запах: так, ученые обнаружили, что аромат кофе помогает улучшить выполнение аналитических задач, среди которых и стандартизированного теста GMAT для поступающих в зарубежных бизнес-школ.

А новое исследование американских медиков показало, что даже люди, которые злоупотребляют кофе и выпивают по 8 и более чашек в день, живут немного дольше, чем те, кто не пьет кофе вообще.

Но есть много противоположных указанном выше исследованию думк. Так, глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что на день рекомендуется потреблять не больше 400 мг кофеина, а добавление к напитку большого количества сливок и сахара увеличивает жирность напитка, что уменьшает его пользу.

Очевидно, для решения проблем с индивидуальным дозированием кофе американские физиологи создали алгоритм, который может оптимизировать употребление кофеина.

И пока ученые спорят относительно пользы и опасности, 74-летний предприниматель Окитомо Сімотаи, который владеет кофейней в северной префектуре Аомори (Япония), разработал рецепт изготовления кофе из обычного чеснока.