Чехия поддерживает "Крымскую декларацию" США, - МИД
26 июля, 2018, 20:33
В Министерстве иностранных дел Чешской Республики приветствуют Декларацию политики США в отношении Крыма
Об этом говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter.
"Мы приветствуем Крымскую декларацию госсекретаря Помпео. Незаконная аннексия Крыма остается нарушением международного права. Трансатлантическое единство имеет решающее значение", - говорится в сообщении.
We welcome the Crimea Declaration by @SecPompeo. The Illegal annexation of Crimea remains in clear violation of international law. Transatlantic unity is crucial. → https://t.co/ODoTMLOXKf— Czech MFA (@CzechMFA) 26 июля 2018 г.
- Напомним, 25 июля Госдеп обнародовал политику США в отношении Крыма, в основе которой – опыт стран Балтии.
- В документе отмечается, что Соединенные Штаты вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины
- ЕС поддержал заявление о "балтийской политике" США в отношении Крыма.
- Также объявленную политику США в отношении Крыма поддержала Великобритания.
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