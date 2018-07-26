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Чехия поддерживает "Крымскую декларацию" США, - МИД

В Министерстве иностранных дел Чешской Республики приветствуют Декларацию политики США в отношении Крыма

Об этом говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter.

"Мы приветствуем Крымскую декларацию госсекретаря Помпео. Незаконная аннексия Крыма остается нарушением международного права. Трансатлантическое единство имеет решающее значение", - говорится в сообщении.

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