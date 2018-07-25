В Германии начали устанавливать трубы для "Северного потока"
25 июля, 2018, 13:00
На территории Германии начали устанавливать первые трубы в рамках строительства российского газопровода "Северный поток - 2"
Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Отмечается, что минувшей ночью судно-трубоукладыватель Castoro 10 начало работу на наземной стыковочной станции под городом Любмин в Грайфсвальдском заливе.
На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, который ведет к наземной приемной станции.
Строительство 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах начали еще 2 месяца назад. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.
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- Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку ею строительства российского газопровода в Балтийском море. По его словам, "очень некстати", что Соединенные Штаты платят за защиту Европы от России, в то время как богатая европейская держава Германия поддерживает газовые соглашения с Москвой.
- Напомним, в Еврокомиссии заявили, что "Северный поток 2" не соответствует интересам ЕС.
- Польша считает, что "северный поток-2" угрожает безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС поскорее согласовать подчинение европейским законам газопровода "Северный поток-2".
- 19 июля сенатор-республиканец Джон Барассо внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект закона относительно введения санкций против партнеров "Северного потока - 2".
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