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В Германии начали устанавливать трубы для "Северного потока"


фото: REUTERS
На территории Германии начали устанавливать первые трубы в рамках строительства российского газопровода "Северный поток - 2"

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Отмечается, что минувшей ночью судно-трубоукладыватель Castoro 10 начало работу на наземной стыковочной станции под городом Любмин в Грайфсвальдском заливе.

На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, который ведет к наземной приемной станции.

Строительство 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах начали еще 2 месяца назад. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

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