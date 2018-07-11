Германия - в плену России и полностью ею контролируется, - Трамп

11 июля, 2018, 10:48

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку ею строительства российского газопровода в Балтийском море

Об этом американский президент заявил журналистам, когда прибыл в Брюссель на саммит НАТО, сообщает издание Reuters.

По его словам, "очень некстати", что Соединенные Штаты платят за защиту Европы от России, в то время как богатая европейская держава Германия поддерживает газовые соглашения с Москвой.

"Германия - в плену России. Германия полностью контролируется Россией... Они будут получать от 60 до 70 процентов своей энергии из России и новый трубопровод, поэтому скажите мне, уместно ли это, потому что я думаю, что нет", - подчеркнул Трамп.

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