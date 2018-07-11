Германия - в плену России и полностью ею контролируется, - Трамп
11 июля, 2018, 10:48
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку ею строительства российского газопровода в Балтийском море
Об этом американский президент заявил журналистам, когда прибыл в Брюссель на саммит НАТО, сообщает издание Reuters.
По его словам, "очень некстати", что Соединенные Штаты платят за защиту Европы от России, в то время как богатая европейская держава Германия поддерживает газовые соглашения с Москвой.
"Германия - в плену России. Германия полностью контролируется Россией... Они будут получать от 60 до 70 процентов своей энергии из России и новый трубопровод, поэтому скажите мне, уместно ли это, потому что я думаю, что нет", - подчеркнул Трамп.
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- Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопровода в своих территориальных водах.
- В ответ на это президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".
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