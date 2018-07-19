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В США хотят отобрать геополитическое оружие Путина: появился законопроект относительно "Северного потока"

Сенатор-республиканец Джон Барассо внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект закона о введении санкций против партнеров "Северного потока - 2"

Об этом говорится на официальном сайте сенатора.

Он отметил, что законопроект под названием "ESCAPE" позволит дать членам НАТО возможность избежать политического принуждения и манипулирования со стороны России.

Проект закона о сотрудничестве в области энергетической безопасности с партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность стран НАТО, предоставляя этим странам надежную американскую энергию.

Документ также позволяет вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", который будет поставлять природный газ из России в Германию вместе с другими российскими газопроводами, экспортирующими энергоресурсы.

"Президент России Владимир Путин использует российский природный газ для того, чтобы давить и угрожать нашим союзникам и партнерам. Закон ESCAPE отберет это геополитическое оружие в России, санкционируя газопровод "Северный поток-2" и способствуя экспорту большего количества американского природного газа нашим союзникам", - подчеркнул Барассо.

Согласно проекту закона,санкции введут против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российские проекты по экспорту энергоносителей или иным образом способствуют построению газопровода через Балтийское море.

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