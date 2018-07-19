В США хотят отобрать геополитическое оружие Путина: появился законопроект относительно "Северного потока"
Об этом говорится на официальном сайте сенатора.
Он отметил, что законопроект под названием "ESCAPE" позволит дать членам НАТО возможность избежать политического принуждения и манипулирования со стороны России.
Проект закона о сотрудничестве в области энергетической безопасности с партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность стран НАТО, предоставляя этим странам надежную американскую энергию.
Документ также позволяет вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", который будет поставлять природный газ из России в Германию вместе с другими российскими газопроводами, экспортирующими энергоресурсы.
"Президент России Владимир Путин использует российский природный газ для того, чтобы давить и угрожать нашим союзникам и партнерам. Закон ESCAPE отберет это геополитическое оружие в России, санкционируя газопровод "Северный поток-2" и способствуя экспорту большего количества американского природного газа нашим союзникам", - подчеркнул Барассо.
Согласно проекту закона,санкции введут против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российские проекты по экспорту энергоносителей или иным образом способствуют построению газопровода через Балтийское море.
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- Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку ею строительства российского газопровода в Балтийском море. По его словам, "очень некстати", что Соединенные Штаты платят за защиту Европы от России, в то время как богатая европейская держава Германия поддерживает газовые соглашения с Москвой.
- Напомним, в Еврокомиссии заявили, что "Северный поток 2" не соответствует интересам ЕС.
- Польша считает, что "северный поток-2" угрожает безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС поскорее согласовать подчинения европейским законам газопровода "Северный поток-2".
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
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