Украинец Лунин рассказал о первых днях в "Реале"
Об этом сообщает Real Madrid y Punto.
База замечательная, наверное, лучшая в мире. Там есть все для развития футболистов, для тренировок, восстановления. Это рай. Сейчас все хорошо, приняли меня нормально. Идет рабочий процесс. Пытаюсь учить язык, чтобы было легче общаться. Так получилось, что в зале мы с Бэйлом работали вместе. Наверное, подходим по весовым параметрам. Для меня это только в плюс, Гарет - атлет ", - рассказал Лунин.
Andriy Lunin en #RMTV: “Llegar al @RealMadrid es un sueño que se ha cumplido” | #HalaMadrid pic.twitter.com/V1LhVTDlxG— Real Madrid y Punto (@realmadridpunto) 24 июля 2018 г.
- 23 июля состоялась официальная презентация Андрея Лунина в мадридском "Реале".
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19-летний украинец поразил на этом мероприятии приветственной речью, которую произнес на испанском языке.
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