Украинец Лунин рассказал о первых днях в "Реале"

25 июля, 2018, 10:28

Украинский голкипер Андрей Лунин поделился впечатлениями о первых днях в мадридском "Реале"

Об этом сообщает Real Madrid y Punto.

База замечательная, наверное, лучшая в мире. Там есть все для развития футболистов, для тренировок, восстановления. Это рай. Сейчас все хорошо, приняли меня нормально. Идет рабочий процесс. Пытаюсь учить язык, чтобы было легче общаться. Так получилось, что в зале мы с Бэйлом работали вместе. Наверное, подходим по весовым параметрам. Для меня это только в плюс, Гарет - атлет ", - рассказал Лунин.

23 июля состоялась официальная презентация Андрея Лунина в мадридском "Реале".

19-летний украинец поразил на этом мероприятии приветственной речью, которую произнес на испанском языке.

Читайте также: "Реал" купил Лунина. Что ждет украинского голкипера в Мадриде