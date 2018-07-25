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Украинец Лунин рассказал о первых днях в "Реале"


фото: realmadrid.com
Украинский голкипер Андрей Лунин поделился впечатлениями о первых днях в мадридском "Реале"

Об этом сообщает Real Madrid y Punto.

База замечательная, наверное, лучшая в мире. Там есть все для развития футболистов, для тренировок, восстановления. Это рай. Сейчас все хорошо, приняли меня нормально. Идет рабочий процесс. Пытаюсь учить язык, чтобы было легче общаться. Так получилось, что в зале мы с Бэйлом работали вместе. Наверное, подходим по весовым параметрам. Для меня это только в плюс, Гарет - атлет ", - рассказал Лунин.

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