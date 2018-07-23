Украинец поразил в "Реале" приветственной речью на испанском языке
23 июля, 2018, 15:37
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин поразил фанатов на презентации, произнеся приветственную речь на испанском языке
Об этом сообщает "Реал" в twitter.
Андрей Лунин сказал приветственное слово на презентации, читая с листка на испанском языке.
"Спасибо всем в Мадриде, особенно Флорентину Пересу, что дал мне возможность находиться в лучшем клубе мира, я счастлив тренироваться здесь. Также хочу поблагодарить свою семью, я здесь благодаря им. Я обещаю выкладываться максимально, чтобы расти и помогать клубу оставаться лучшим в мире. Я отождествляю себя с ценностями этой команды, с работой и настойчивостью. Hala Madrid!" - сказал Лунин.
Estas fueron las palabras de Lunin tras su presentación como jugador del @realmadrid. #WelcomeLunin pic.twitter.com/IXa0a5jms8— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.
- "Реал" заплатил за Лунина 8,5 млн евро, дополнительно 4 млн евро "Заря" может получить в качестве бонусов.
- Андрей Лунин является воспитанником харьковского "Металлиста". В сезоне 2016/17 выступал за "Днепр". Прошлый сезон провел в "Заре", за которую в разных турнирах сыграл 36 матчей и пропустил 54 гола. На счету голкипера два матча в составе национальной сборной Украины.
- Сегодня состоялась официальная презентация Андрея Лунина в "Реале", во время которой он подписал в мадридцами контракт.
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