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Украинец поразил в "Реале" приветственной речью на испанском языке


фото: twitter
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин поразил фанатов на презентации, произнеся приветственную речь на испанском языке

Об этом сообщает "Реал" в twitter.

Андрей Лунин сказал приветственное слово на презентации, читая с листка на испанском языке.

"Спасибо всем в Мадриде, особенно Флорентину Пересу, что дал мне возможность находиться в лучшем клубе мира, я счастлив тренироваться здесь. Также хочу поблагодарить свою семью, я здесь благодаря им. Я обещаю выкладываться максимально, чтобы расти и помогать клубу оставаться лучшим в мире. Я отождествляю себя с ценностями этой команды, с работой и настойчивостью. Hala Madrid!" - сказал Лунин.

  • "Реал" заплатил за Лунина 8,5 млн евро, дополнительно 4 млн евро "Заря" может получить в качестве бонусов.
  • Андрей Лунин является воспитанником харьковского "Металлиста". В сезоне 2016/17 выступал за "Днепр". Прошлый сезон провел в "Заре", за которую в разных турнирах сыграл 36 матчей и пропустил 54 гола. На счету голкипера два матча в составе национальной сборной Украины.
  • Сегодня состоялась официальная презентация Андрея Лунина в "Реале", во время которой он подписал в мадридцами контракт.

 

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