Украинец поразил в "Реале" приветственной речью на испанском языке

23 июля, 2018, 15:37

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин поразил фанатов на презентации, произнеся приветственную речь на испанском языке

Об этом сообщает "Реал" в twitter.

Андрей Лунин сказал приветственное слово на презентации, читая с листка на испанском языке.

"Спасибо всем в Мадриде, особенно Флорентину Пересу, что дал мне возможность находиться в лучшем клубе мира, я счастлив тренироваться здесь. Также хочу поблагодарить свою семью, я здесь благодаря им. Я обещаю выкладываться максимально, чтобы расти и помогать клубу оставаться лучшим в мире. Я отождествляю себя с ценностями этой команды, с работой и настойчивостью. Hala Madrid!" - сказал Лунин.

Estas fueron las palabras de Lunin tras su presentación como jugador del @realmadrid. #WelcomeLunin pic.twitter.com/IXa0a5jms8 — Real Madrid C. F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.