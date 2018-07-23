"Реал" презентовал украинского голкипера Лунина
23 июля, 2018, 14:25
Состоялась официальная презентация украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском "Реале"
Об этом сообщает "Реал" в twitter.
В клубном офисе мадридского клуба Андрея Лунин подписал контракт с президентом "Реала" Флорентино Пересом.
"Реал" заплатил за Лунина 8,5 млн евро, дополнительно 4 млн евро "Заря" может получить в качестве бонусов.
Андрей Лунин является воспитанником харьковского "Металлиста". В сезоне 2016/17 выступал за "Днепр". Прошлый сезон провел в "Заре", за которую в разных турнирах сыграл 36 матчей и пропустил 54 гола. На счету голкипера два матча в составе национальной сборной Украины.
#WelcomeLunin— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.
Andriy Lunin pic.twitter.com/0Cx3FWLM8w
- О трансфере 19-летнего украинского голкипера было объявлено 20 июня.
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