"Реал" презентовал украинского голкипера Лунина

23 июля, 2018, 14:25

Состоялась официальная презентация украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском "Реале"

Об этом сообщает "Реал" в twitter.

В клубном офисе мадридского клуба Андрея Лунин подписал контракт с президентом "Реала" Флорентино Пересом.

"Реал" заплатил за Лунина 8,5 млн евро, дополнительно 4 млн евро "Заря" может получить в качестве бонусов.

Андрей Лунин является воспитанником харьковского "Металлиста". В сезоне 2016/17 выступал за "Днепр". Прошлый сезон провел в "Заре", за которую в разных турнирах сыграл 36 матчей и пропустил 54 гола. На счету голкипера два матча в составе национальной сборной Украины.

О трансфере 19-летнего украинского голкипера было объявлено 20 июня.

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