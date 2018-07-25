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Тренер "Вест Хэма" объяснил, чего ждет от Ярмоленко


фото: Daily Express
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от игры Андрея Ярмоленко в Англии

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Пеллегрини, в Англии Ярмоленко должен подтвердить репутация очень сильного игрока.

"Мы любим техничных футболистов, которые нужны для игры в красивый и атакующий футбол. Мы приобрели очень техничных игроков. Не только Фелипе Андерсон, но и Ярмоленко - они смогут продемонстрировать в чемпионате Англии, почему имеют такую репутацию", - сказал Пеллегрини.

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