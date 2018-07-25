Тренер "Вест Хэма" объяснил, чего ждет от Ярмоленко
25 июля, 2018, 10:00
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от игры Андрея Ярмоленко в Англии
Об этом сообщает The Telegraph.
По словам Пеллегрини, в Англии Ярмоленко должен подтвердить репутация очень сильного игрока.
"Мы любим техничных футболистов, которые нужны для игры в красивый и атакующий футбол. Мы приобрели очень техничных игроков. Не только Фелипе Андерсон, но и Ярмоленко - они смогут продемонстрировать в чемпионате Англии, почему имеют такую репутацию", - сказал Пеллегрини.
- О трансфере Андрея Ярмоленко из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм" было объявлено 11 июля.
- Украинский футболист уже присоединился к команде и начал с ней подготовку к новому сезону.
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