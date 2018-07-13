 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ярмоленко провел первую тренировку с "Вест Хэмом"


фото: twitter
Украинский футболист Андрей Ярмоленко провел первую тренировку после перехода в "Вест Хэм"

Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.

Ярмоленко присоединился к новой команде 11 июля, когда было объявлено о переходе украинца из дортмундской "Боруссии". Дебютировать в "Вест Хэме" вингер может уже завтра, когда лондонцы сыграют товарищеский матч с "Викомбом".

  • Бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров объяснил, почему переход в английский клуб пойдет Андрею Ярмоленко на пользу.
  • Полузащитник сборной Украины перешел из "Боруссии" в "Вест Хэм" 11 июля.

Читайте также: Чего ожидать от украинского футболиста Ярмоленко в Англии

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

13 июля, 2018 пятница

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать