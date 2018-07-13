Ярмоленко провел первую тренировку с "Вест Хэмом"

13 июля, 2018, 14:32

Украинский футболист Андрей Ярмоленко провел первую тренировку после перехода в "Вест Хэм"

Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.

Ярмоленко присоединился к новой команде 11 июля, когда было объявлено о переходе украинца из дортмундской "Боруссии". Дебютировать в "Вест Хэме" вингер может уже завтра, когда лондонцы сыграют товарищеский матч с "Викомбом".

Бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров объяснил, почему переход в английский клуб пойдет Андрею Ярмоленко на пользу.

Полузащитник сборной Украины перешел из "Боруссии" в "Вест Хэм" 11 июля.

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