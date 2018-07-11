Ярмоленко перешел из "Боруссии" в "Вест Хэм"

11 июля, 2018, 14:16

Андрей Ярмоленко перешел из немецкой "Боруссии" в английский "Вест Хэм"

Об этом сообщил лондонский клуб в twitter.

Украинец подписал с "Вест Хэмом" контракт на четыре года. По информации британских СМИ, лондонцы заплатили за вингера 25 млн евро.

28-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Боруссию" летом прошлого года из "Динамо" за 25 млн евро и подписал с дортмундцами контракт до 2021 года.

В прошлом сезоне в различных турнирах он сыграл за "Боруссию" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи.