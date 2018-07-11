Ярмоленко перешел из "Боруссии" в "Вест Хэм"
11 июля, 2018, 14:16
Андрей Ярмоленко перешел из немецкой "Боруссии" в английский "Вест Хэм"
Об этом сообщил лондонский клуб в twitter.
Announcing Yarmolenko... #WelcomeAndriy pic.twitter.com/ZEnkm955sY— West Ham United (@WestHamUtd) 11 июля 2018 г.
Украинец подписал с "Вест Хэмом" контракт на четыре года. По информации британских СМИ, лондонцы заплатили за вингера 25 млн евро.
28-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Боруссию" летом прошлого года из "Динамо" за 25 млн евро и подписал с дортмундцами контракт до 2021 года.
В прошлом сезоне в различных турнирах он сыграл за "Боруссию" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи.
- Ранее сообщалось, что Ярмоленко побывал в Лондоне, где прошел медосмотр в "Вест Хэме".
- Накануне украинский футболист со своим агентом прилетел в тренировочный лагерь "Вест Хэма" в Швейцарию для продолжения переговоров.
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