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В Киеве парень на Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе


фото: Київ Оперативний
В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и пытался скрыться

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Ребенок вместе с мамой переходил дорогу на светофоре, в это время автомобиль Hummer H2 с госномером AI8888IO наехал на ребенка и скрылся с места происшествия. Девочка от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.

Полиция настигла водителя через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор и владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.

На месте происшествия работали полицейские, которые выясняли все обстоятельства и причины приключения.

 

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