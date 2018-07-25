В Киеве парень на Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

25 июля, 2018, 07:23

В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и пытался скрыться

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Ребенок вместе с мамой переходил дорогу на светофоре, в это время автомобиль Hummer H2 с госномером AI8888IO наехал на ребенка и скрылся с места происшествия. Девочка от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.

Полиция настигла водителя через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор и владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.

На месте происшествия работали полицейские, которые выясняли все обстоятельства и причины приключения.