"Ливерпуль" отказался от трансфера Виды, - СМИ

25 июля, 2018, 12:25

Английский "Ливерпуль" отказался от покупки хорватского защитника "Динамо" Домагоя Виды

Об этом сообщает Liverpool Echo.

Также "Ливерпуль" в текущее трансферное окно не подпишет ни одного другого центрального защитника. Даже травма Жоеля Матипа не изменила решение главного тренера английского клуба Юргена Клоппа. Отмечается, что немец считает, что Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен и Рагнар Клаван закроют позиции в защите до восстановления камерунца.

Домагой Вида сейчас играет за "Бешикташ", в котороый хорват перешел из "Динамо" минувшей зимой на правах свободного агента. Теперь турецкий клуб хочет получить за защитника минимум 25 млн евро.