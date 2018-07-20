Хорватский футболист Вида может перейти в команду Ярмоленко
20 июля, 2018, 08:46
Клуб Андрея Ярмоленко "Вест Хэм" намерен приобрести экс-защитника "Динамо" Домагоя Виду
Об этом сообщает Milliyet.
Лондонцы предложили турецкому "Бешикташу" за игрока сборной Хорватии 22 млн евро. Сейчас "Вест Хэм" опережает в борьбе за футболиста другие английские клубы - "Эвертон" и "Ливерпуль" и испанский "Атлетико", которые были готовы заплатить за Виду 20 млн евро. Ранее сообщалось, что "Бешикташ" требует за 29-летнего футболиста 35 млн евро.
Домагой Вида и Андрей Ярмоленко выступали вместе за киевское "Динамо" с 2013 до 2017 года.
- Украинский вингер этим летом перешел из дортмундской "Боруссии" в лондонский "Вест Хэм".
- Вида получил много предложений о переходе из "Бешикташа" после успешного выступления на чемпионате мира, где он завоевал серебряные медали и отметился в видео в поддержку Украины после победного матча над Россией.
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