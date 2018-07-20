Хорватский футболист Вида может перейти в команду Ярмоленко

20 июля, 2018, 08:46

Клуб Андрея Ярмоленко "Вест Хэм" намерен приобрести экс-защитника "Динамо" Домагоя Виду

Об этом сообщает Milliyet.

Лондонцы предложили турецкому "Бешикташу" за игрока сборной Хорватии 22 млн евро. Сейчас "Вест Хэм" опережает в борьбе за футболиста другие английские клубы - "Эвертон" и "Ливерпуль" и испанский "Атлетико", которые были готовы заплатить за Виду 20 млн евро. Ранее сообщалось, что "Бешикташ" требует за 29-летнего футболиста 35 млн евро.

Домагой Вида и Андрей Ярмоленко выступали вместе за киевское "Динамо" с 2013 до 2017 года.