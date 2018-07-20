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Аліссон отобрал у Буффона титул самого дорогого голкипера мира


фото: twitter
Бразилец Алиссон перешел из "Ромы" в "Ливерпуль" и стал самым дорогим вратарем мира в истории

Об этом сообщает "Ливерпуль" в twitter.

Английский клуб купил 25-летнего футболиста у итальянской "Ромы". Сумма трансфера составила 75 млн евро. Алиссон заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт.

Бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону. "Ювентус" в 2001 году купил его у "Пармы" за 52 млн евро.

Алиссон перешел в "Рому" летом 2016-го года из "Интернасьонала" за 8 млн евро. В прошлом сезоне он сыграл за римлян 49 матчей, пропустил 47 голов, 22 матча отстоял на ноль. На счету Алиссона 31 матч за сборную Бразилии, в которой он является основным голкипером.

"Ливерпуль" начал искать нового вратаря после того, как Лорис Кариус провалил финал Лиги чемпионов.

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