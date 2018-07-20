Аліссон отобрал у Буффона титул самого дорогого голкипера мира
Об этом сообщает "Ливерпуль" в twitter.
Английский клуб купил 25-летнего футболиста у итальянской "Ромы". Сумма трансфера составила 75 млн евро. Алиссон заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт.
Бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону. "Ювентус" в 2001 году купил его у "Пармы" за 52 млн евро.
https://t.co/t4msWAm2sU pic.twitter.com/jTq9gqOFI4— Liverpool FC (@LFC) 19 июля 2018 г.
Алиссон перешел в "Рому" летом 2016-го года из "Интернасьонала" за 8 млн евро. В прошлом сезоне он сыграл за римлян 49 матчей, пропустил 47 голов, 22 матча отстоял на ноль. На счету Алиссона 31 матч за сборную Бразилии, в которой он является основным голкипером.
"Ливерпуль" начал искать нового вратаря после того, как Лорис Кариус провалил финал Лиги чемпионов.
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп встал на защиту немецкого голкипера и заявил, что причиной его ошибок в матче против "Реала" стало полученное во время игры сотрясение мозга.
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