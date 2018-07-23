Экс-динамовец Вида переходит в "Ливерпуль", - СМИ
23 июля, 2018, 16:50
Бывший футболист киевского "Динамо" Домагой Вида переходит из турецкого "Бешикташа" в английский "Ливерпуль"
Об этом сообщает Sky Sports.
Представители "Ливерпуля" уже прибыли в Стамбул, где намерены закрыть сделку по трансферу Виды. Переход 29-летнего хорвата может обойтись Ливерпулю в 30 млн евро.
Хорват перешел в "Бешикташ" с "Динамо" минувшей зимой на правах свободного агента. В составе стамбульского клуба он сыграл 17 матчей и забил 1 гол.
Домагой Вида выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.
- Ранее сообщалось, что хорват может стать одноклубником Андрея Ярмоленко в другом английском клубе - "Вест Хэме".
- Вида получил много предложений о переходе из "Бешикташа" после успешного выступления на чемпионате мира, где он завоевал серебряные медали и отметился в видео в поддержку Украины, после победного матча над Россией.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-