Экс-динамовец Вида переходит в "Ливерпуль", - СМИ

23 июля, 2018, 16:50

Бывший футболист киевского "Динамо" Домагой Вида переходит из турецкого "Бешикташа" в английский "Ливерпуль"

Об этом сообщает Sky Sports.

Представители "Ливерпуля" уже прибыли в Стамбул, где намерены закрыть сделку по трансферу Виды. Переход 29-летнего хорвата может обойтись Ливерпулю в 30 млн евро.

Хорват перешел в "Бешикташ" с "Динамо" минувшей зимой на правах свободного агента. В составе стамбульского клуба он сыграл 17 матчей и забил 1 гол.

Домагой Вида выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.