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Экс-динамовец Вида переходит в "Ливерпуль", - СМИ


фото: Sky Sports
Бывший футболист киевского "Динамо" Домагой Вида переходит из турецкого "Бешикташа" в английский "Ливерпуль"

Об этом сообщает Sky Sports.

Представители "Ливерпуля" уже прибыли в Стамбул, где намерены закрыть сделку по трансферу Виды. Переход 29-летнего хорвата может обойтись Ливерпулю в 30 млн евро.

Хорват перешел в "Бешикташ" с "Динамо" минувшей зимой на правах свободного агента. В составе стамбульского клуба он сыграл 17 матчей и забил 1 гол.

Домагой Вида выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.

  • Ранее сообщалось, что хорват может стать одноклубником Андрея Ярмоленко в другом английском клубе - "Вест Хэме".
  • Вида получил много предложений о переходе из "Бешикташа" после успешного выступления на чемпионате мира, где он завоевал серебряные медали и отметился в видео в поддержку Украины, после победного матча над Россией.

 

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