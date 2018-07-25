Человеческий год - это не "семь собачьих". Ученые объяснили, как следует считать возраст своего любимца

25 июля, 2018, 12:40

Как возник миф о "7 собачьих годах", почему это не совсем правильные расчеты и как определить стадию жизни своего любимца, чтобы продлить и улучшить ее качество

Об этом пишет Science Alert.

Люди любят антропоморфизировать домашних животных, приписывая им человеческие характеристики. Но определение "реального" возраста животного на самом деле важно, потому что оно помогает ветеринарам оказывать правильную медицинскую помощь на протяжении всей жизни их четвероногих пациентов.

Существует старый миф о том, что один "человеческий" год = семи годам у собак и кошек. В этом есть немного логики.

Люди заметили, что при оптимальной медико-санитарной помощи обычный пес среднего размера будет жить где-то одну седьмую от жизни его владельца - так и родились семь "собачьих лет".

Не каждой собаки "среднего размера" это касается. Собаки и кошки живут разное количество времени, в зависимости от характеристик и размеров породы.

Большие животные, как правило, имеют более короткие сроки жизни, чем более мелкие. В то время как большинство домашних кошек не слишком различаются по размерам, размер и продолжительность жизни собак могут сильно отличаться.

Ожидаемая продолжительность жизни людей с годами изменилась. И ветеринары теперь могут обеспечить гораздо большую медицинскую помощь домашним любимцам, чем мы могли бы даже десять лет назад. Итак, теперь используется лучшая методология для определения возраста животного.

Основываясь на рекомендациях Американской ассоциации животных по кормлению собак, сегодняшние ветеринары делят собак на шесть категорий: щенок, молодой, взрослый, зрелый, старый и гериатрический.

Этапы жизни - более практичный способ думать о возрасте, чем назначать определенную цифру; даже рекомендации по здоровью для человека основаны на стадии развития, а не на том, сколько конкретно вам лет.

Порода собак и связанный с ней размер является одним из величайших факторов, определяющих ожидаемую продолжительность жизни, причем питание и связанный с этим вес, вероятно, являются следующими наиболее значимыми факторами для отдельных собак.

Но это все еще не отвечает на вопрос о том, сколько лет вашему любимцу. Если вы решите выяснить, заканчивает ваш Бобик среднюю школу или готовится к выходу на пенсию за "собачьими годами", эти этапы вам пригодятся.

Выстраивание ветвей развития собак и человека в течение средней длительности жизни может обеспечить приблизительное сравнение.

Аналогичным образом Американская ассоциация скорой медицинской помощи по животным разделяет и кошек на шесть категорий: котенок, молодой, взрослый, зрелый, старый и гериатрический.

Поскольку большинство здоровых кошек имеют примерно одинаковый размер, на каждой стадии жизни они имеют меньше различий. Понимать стадию важно, чтобы не только продлить ее жизнь, но и улучшить ее качество.

Врачи уже применяют эту самую концепцию к показателям здоровья человека в зависимости от возраста. Точно так же, как обычный человеческий младенец не нуждается в колоноскопии, обычный щенок не нуждается в проверке уровня щитовидной железы.

Взрослая женщина нуждается в регулярной маммографии так же, как взрослая кошка нуждается ежегодных проверок на кишечных паразитов.

Конечно, эти рекомендации дополняются на основе обследования врача или ветеринара.

Конечно, состояние здоровья вашего питомца может повлиять на их "реальный возраст" в лучшую или худшую сторону. Наблюдения за нарушениями здоровья и поддержание оптимального веса может помочь вашей кошке жить долгое время на стадии "взрослый", и т.д.

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