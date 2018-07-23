За сутки в Украине обнаружили более 80 перевозчиков-нарушителей

23 июля, 2018, 19:59

На территории Украины за день полицейские зарегистрировали 87 дел по факту нарушения правил перевозки пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич рассказал, что на территории государства начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок.

"В течение суток обеспечена работа тридцати трех таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов", - рассказал заместитель главы Нацполиции.

Среди нарушений у перевозчиков - управление без необходимых документов, управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль, нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения.