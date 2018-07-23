За сутки в Украине обнаружили более 80 перевозчиков-нарушителей
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич рассказал, что на территории государства начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок.
"В течение суток обеспечена работа тридцати трех таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов", - рассказал заместитель главы Нацполиции.
Среди нарушений у перевозчиков - управление без необходимых документов, управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль, нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения.
- Напомним, утром 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшегося по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек.
- Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.
- 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.
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