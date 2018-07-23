Во Львове столкнулись маршрутка и легковушка: пострадало 3 человека
23 июля, 2018, 18:55
23 июля во Львове на улице Тарнавского столкнулись маршрутка и легковушка, в результате чего пострадало трое людей
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
23 июля около 13.00 на улице Тарнавского столкнулись маршрутный автобус "Эталон" и автомобиль "Рено Логан".
В результате столкновения за медицинской помощью обратились пассажир легковушки - 21-летний львовянин и двое пассажиров маршрутного такси в возрасте 12 и 14 лет, также жители Львова.
После оказания им медицинской помощи все были отпущены домой. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.
- Напомним, утром 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшегося по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек.
- Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.
- 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.
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