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Во Львове столкнулись маршрутка и легковушка: пострадало 3 человека

23 июля во Львове на улице Тарнавского столкнулись маршрутка и легковушка, в результате чего пострадало трое людей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

23 июля около 13.00 на улице Тарнавского столкнулись маршрутный автобус "Эталон" и автомобиль "Рено Логан".

В результате столкновения за медицинской помощью обратились пассажир легковушки - 21-летний львовянин и двое пассажиров маршрутного такси в возрасте 12 и 14 лет, также жители Львова.

После оказания им медицинской помощи все были отпущены домой. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

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