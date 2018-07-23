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В Одессе массовое отравление в детском саду: заболели 16 детей

В Одессе в 16 воспитанников детского сада №135 по ул. Черняховского диагностировано отравление

Об этом сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич, передает "Думская".

Дети пожаловались на плохое самочувствие в пятницу, 20 июля. Предварительная версия медиков - ротавирусная инфекция.

Один ребенок был госпитализирован. Всего детсад посещают 50 детей.

По состоянию на 23 июля детсад был закрыт на санитарно-эпидемическую обработку. Открыть его планируют уже 24 июля.

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