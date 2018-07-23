В Одессе массовое отравление в детском саду: заболели 16 детей
23 июля, 2018, 20:43
В Одессе в 16 воспитанников детского сада №135 по ул. Черняховского диагностировано отравление
Об этом сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич, передает "Думская".
Дети пожаловались на плохое самочувствие в пятницу, 20 июля. Предварительная версия медиков - ротавирусная инфекция.
Один ребенок был госпитализирован. Всего детсад посещают 50 детей.
По состоянию на 23 июля детсад был закрыт на санитарно-эпидемическую обработку. Открыть его планируют уже 24 июля.
- Напомним, ранее на Николаевщине на базе отдыха отравились 10 человек, 8 из них - дети.
- В детском лагере на Донетчине произошло массовое отравление, затем количество пострадавших возросло до 94.
- В Одесской области семь человек отравились грибами, беременная женщина и 11-летний парень скончались.
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