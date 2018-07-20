На Николаевщине на базе отдыха отравилось 10 человек, 8 из них - дети
20 июля, 2018, 19:40
За медицинской помощью обратились 10 человек, которые отдыхали на частной базе отдыха "Сан Марино" на Николаевщине
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.
К базе отдыха оперативно выехала бригада центра экстренной медицинской помощи. Пострадавшие были немедленно госпитализированы в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы, с предварительным диагнозом: пищевая токсикоинфекция.
Сейчас состояние всех пациентов стабильное, средней тяжести.
"Благодаря оперативной работе медиков удалось избежать тяжких последствий. Сейчас проводим проверку с целью выявления, что могло вызвать отравление. Виновные будут привлечены к ответственности”, - прокомментировал заместитель главы ОГА Евгений Шевченко.
- Напомним, 17 июля в Донецкой области в детском заведении оздоровления "Ястребок" отравились 60 детей, было госпитализировано 33 ребенка. По состоянию на 19 июля количество пострадавших возросло до 94 человек.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-