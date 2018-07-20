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На Николаевщине на базе отдыха отравилось 10 человек, 8 из них - дети

За медицинской помощью обратились 10 человек, которые отдыхали на частной базе отдыха "Сан Марино" на Николаевщине

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

К базе отдыха оперативно выехала бригада центра экстренной медицинской помощи. Пострадавшие были немедленно госпитализированы в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы, с предварительным диагнозом: пищевая токсикоинфекция.

Сейчас состояние всех пациентов стабильное, средней тяжести.

"Благодаря оперативной работе медиков удалось избежать тяжких последствий. Сейчас проводим проверку с целью выявления, что могло вызвать отравление. Виновные будут привлечены к ответственности”, - прокомментировал заместитель главы ОГА Евгений Шевченко.

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