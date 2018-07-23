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В Одесской области семь человек отравились грибами, беременная женщина и 11-летний парень скончались

В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области семь человек из одной семьи отравились грибами, двое из них умерли

Об этом сообщает "7 канал".

У матери, отца и пятерых детей симптомы отравления возникли после того, как они поели грибов. Взрослые обратились к врачам не сразу, пытаясь лечиться дома. Шестой ребенок - 6-летняя девочка - единственная не ела грибов и не отравилась.

20 июля родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. 21 июля врачи перевели троих детей в Киев.

В понедельник, 23 июля, в Одессе умерла мать, а в Киеве умер ее 11-летний сын. Обследование показало, что женщина была беременна. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.

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