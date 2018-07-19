Отравление в детском лагере на Донетчине: количество пострадавших возросло до 94
19 июля, 2018, 16:26
В Донецкой области после отравления в детском лагере "Ястребок" госпитализированы 94 человека, из них 79 детей и 15 взрослых
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
По состоянию на 19 июля заболели и госпитализированы в лечебные учреждения Донецкой области 94 человека, из них 79 детей и 15 взрослых. На сегодняшний день все больные находятся на стационарном лечении.
Отдел Нацполиции Славянского района открыл уголовное производство из-за отравления в лагере "Ястребок" по статье "Нарушение санитарных правил и норм по поводу предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
- Напомним, 17 июля в Донецкой области в детском заведении оздоровления "Ястребок" отравились 60 детей, было госпитализировано 33 ребенка.
- По состоянию на 18 июля число пострадавших выросло до 84 человек.
- По мнению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, причиной массового отравления детей в оздоровительном лагере "Ястребок" на Донбассе мог быть сальмонеллез.
- 18 июля детский лагерь "Ястребок" закрыли из-за массового отравления.
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