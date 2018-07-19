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Отравление в детском лагере на Донетчине: количество пострадавших возросло до 94

В Донецкой области после отравления в детском лагере "Ястребок" госпитализированы 94 человека, из них 79 детей и 15 взрослых

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

По состоянию на 19 июля заболели и госпитализированы в лечебные учреждения Донецкой области 94 человека, из них 79 детей и 15 взрослых. На сегодняшний день все больные находятся на стационарном лечении.

Отдел Нацполиции Славянского района открыл уголовное производство из-за отравления в лагере "Ястребок" по статье "Нарушение санитарных правил и норм по поводу предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

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