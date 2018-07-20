Отравление "Новичком": пострадавшего жителя Эймсбери выписали из больницы

20 июля, 2018, 20:32

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули, который пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом в конце июня, вышел из больницы

Об этом сообщает ВВС.

Его подруга Дон Стерджесс, которая получила, как считают, значительно более серьезную дозу ядовитого вещества, умерла около двух недель назад. Следователи считают, что это отравление связано с попыткой убийства 4 марта Сергея и Юлии Скрипалей с помощью "Новичка".

В четверг появилась информация, что британской полиции удалось установить подозреваемых в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В Скотленд-ярде считают, что в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери принимали участие несколько россиян.