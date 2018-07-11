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Отравление "Новичком": второй потерпевший вышел из критического состояния

45-летний британец Чарли Роули, который попал под влияние нервно-паралитического вещества "Новичок", больше не находится в критическом состоянии

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на врачей.

"Чарли Роули добился значительного прогресса за ночь. Он больше не находится в критическом состоянии", - отметила представитель районной больницы Солсбери Лорна Уилкинсон.

По ее словам, состояние мужчины сейчас серьезное, но стабильное. По прогнозам медиков, в Роули еще есть шанс выздороветь.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Их состояние тогда связывали с воздействием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.

Впоследствии стало известно, что мужчина и женщина были отравлены "Новичком" - таким же нервно-паралитическим веществом, как и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

9 июля в больнице в результате воздействия "Новичка" скончалась одна из пострадавших - Дон Стерджесс.

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