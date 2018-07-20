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Неандертальцы добывали огонь инструментом для мяса, - ученые

Антропологи предположили, что неандертальцы для разведения костров могли использовать свои обычные инструменты из кремния для обработки мяса, которые использовались как огниво

Об этом пишет The Washington Post .

Чтобы это проверить, ученые сами попробовали добыть огонь и рассмотрели под микроскопом следы от ударов на своих инструментах.

Сравнения отметин на инструментах ученых со следами на инструментах неандертальцев подтвердило, что последние использовали один инструмент для разных целей и в том числе для разжигания костра.

На стоянках кроманьонцев, живших некоторое время одновременно с неандертальцами, исследователи изредка находят кремниевые инструменты, с помощью которых люди добывали искру для разжигания костра, ударяя по ним пиритом.

Однако на стоянках неандеральцев таких инструментов нет. Известно, что неандертальцы использовали огонь, и даже использовали оксид марганца для лучшего горения, но собирали они огонь из природных пожаров или умели разжигать его сами, остается спорным вопросом.

Эндрю Соренсен (Andrew Sorensen) из Лейденского университета в Голландии со своими французскими коллегами предположили, что неандертальцы могли использовать для разведения огня кремниевые инструменты, а не иметь специальные инструменты для разжигания.

Антропологи решили изучить кремниевые инструменты, которыми неандертальцы пользовались в основном для разделки мяса, а также для обработки дерева, костей и кожи. Для этого взяли 59 инструментов из 14 стоянок среднего палеолита во Франции.

На некоторых инструментах оказались борозды от многократных ударов твердым минералом. Борозды были локализованы в одной части инструмента и направлены вдоль его продольной оси, что исключает их случайное появление, поэтому ученые предположили, что инструменты могли также использоваться в качестве кремня.

Исследователи изготовили аналогичные кремниевые инструменты для эксперимента, чтобы проанализировать полученные бороздки и проверить, насколько эффективные инструменты для добычи огня.

Изучив и сравнив следы от различных действий с орудиями, исследователи пришли к выводу, что следы на неандертальских инструментах больше всего похожи именно на следы от добычи огня с помощью пирита. Используя большие выпуклые поверхности своих орудий неандертальцы могли эффективно получать искры даже маленьким кусочком пирита, а многофункциональный инструмент удобно было носить с собой.

В дальнейшем авторы хотят изучить инструменты неандертальцев в позднем палеолите, поскольку было высказано предположение, что они вымерли во время очередного похолодания, потому что не умели добывать огонь.

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