Украина попросила у США разъяснений относительно переговоров Трампа с Путиным, - СМИ
Об этом сообщает со ссылкой на источник в дипломатических кругах "Интерфакс-Украина".
"Украина попросила официальных разъяснений от Вашингтона о якобы обсуждении на американо-российской встрече в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины, о котором заявил президент России в своем интервью российским СМИ", - рассказал собеседник издания.
По словам источника, украинская власть предложила Вашингтону официально опровергнуть этот факт в случае неподтверждения информации.
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16 июля в Хельсинки во время пресс-конференции после встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин сказал: "Мы говорили об Украине. Там есть некоторые новые идеи относительно способов урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже положительный элемент движения вперед".
- Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов.
- Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между ними не на широких полях международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов.
- Американские и мировые политики резко раскритиковали Трампа за поведение во время встречи с Путиным, в частности, за публичные сомнения в данных разведки США.
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции относительно Украины".
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