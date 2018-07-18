Украина попросила у США разъяснений относительно переговоров Трампа с Путиным, - СМИ

18 июля, 2018, 16:29

Украина попросила США о разъяснении в отношении обсуждения президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Хельсинки "новых идей урегулирования" ситуации на Донбассе и в Крыму

Об этом сообщает со ссылкой на источник в дипломатических кругах "Интерфакс-Украина".

"Украина попросила официальных разъяснений от Вашингтона о якобы обсуждении на американо-российской встрече в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины, о котором заявил президент России в своем интервью российским СМИ", - рассказал собеседник издания.

По словам источника, украинская власть предложила Вашингтону официально опровергнуть этот факт в случае неподтверждения информации.

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16 июля в Хельсинки во время пресс-конференции после встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин сказал: "Мы говорили об Украине. Там есть некоторые новые идеи относительно способов урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже положительный элемент движения вперед".