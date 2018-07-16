"Освободите Украину - спасите Европу": в Хельсинки митингуют перед саммитом Трампа с Путиным
16 июля, 2018, 13:20
Демонстранты с украинскими флагами в столице Финляндии требуют прекратить российскую агрессию в Украине
Об этом сообщает местное издание Yle.
"Возле памятника Рунебергу в парке Эспланада демонстранты с украинскими флагами требуют прекратить российскую агрессию в Украине", - рассказывают журналисты.
В акции протеста принимают участие около десятка человек. Также на месте событий есть американские флаги.
Тем временем издание Reuters сообщает, что Путин приземлился в Хельсинки на полчаса позже, чем было запланировано в его повестке дня для участия в саммите с Трампом.
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