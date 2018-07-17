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Трамп не сдал позиции относительно Украины, а Путин сам признал незаконность аннексии Крыма, - Порошенко

По мнению украинской власти, президент США Дональд Трамп не сдал ни одной позиции в отношении Украины во время саммита с президентом России Владимиром Путиным

Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире канала ICTV, сообщает  "Укринформ".

"Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции относительно Украины", - подчеркнул он.

По его словам, есть информация по словам Путина, что американский президент отметил, что Крым является и будет оставаться украинским, а аннексия была незаконной.

"Помните ответ Путина? Он смешной, но Путин заявил, что они, имеется в виду - русские, провели референдум и захватили его (Крым - ред.), не украинцы, не украинская власть, не украинский народ, а они провели референдум! Это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии", - подытожил Порошенко.

Отметим, во время вчерашнего брифинга с Трампом, Путин признался, что референдум в аннексированном Крыму проводили не местные жители.

"Позиция президента Трампа по Крыму - известная. Он ее придерживается. Он говорит о незаконном присоединении Крыма к Российской Федерации. У нас другое мнение: считаем, что мы провели референдум по международному праву, согласно уставу Организации объединенных наций", - заявил Путин тогда.

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