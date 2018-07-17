Трамп не сдал позиции относительно Украины, а Путин сам признал незаконность аннексии Крыма, - Порошенко
Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире канала ICTV, сообщает "Укринформ".
"Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции относительно Украины", - подчеркнул он.
По его словам, есть информация по словам Путина, что американский президент отметил, что Крым является и будет оставаться украинским, а аннексия была незаконной.
"Помните ответ Путина? Он смешной, но Путин заявил, что они, имеется в виду - русские, провели референдум и захватили его (Крым - ред.), не украинцы, не украинская власть, не украинский народ, а они провели референдум! Это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии", - подытожил Порошенко.
Отметим, во время вчерашнего брифинга с Трампом, Путин признался, что референдум в аннексированном Крыму проводили не местные жители.
"Позиция президента Трампа по Крыму - известная. Он ее придерживается. Он говорит о незаконном присоединении Крыма к Российской Федерации. У нас другое мнение: считаем, что мы провели референдум по международному праву, согласно уставу Организации объединенных наций", - заявил Путин тогда.
- Ранее Путин во время брифинга с Трампом заявил, что РФ будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.
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