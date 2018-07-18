Отравление "Новичком": эксперты собрали образцы вещества в британском Эймсбери
18 июля, 2018, 19:44
Эксперты Организации по химическому оружию собрали образцы в британском Эймсбери для установления типа вещества, которым были отравлены двое британцев Чарли Роули и Дон Стерджесс
Об этом сообщает Reuters.
Международная Организация по химическому оружию заявила, что собрала образцы для идентификации вещества, которое, как считается, привело к гибели 8 июля британки в городе Эймсбери и заражению ее партнера.
Как отмечается, эксперты проведут лабораторный анализ двух образцов этого вещества и позже сообщат Лондону о результатах.
Ранее сообщалось, что Соединенное Королевство запросило независимых технических экспертов из международной Организации по химическому оружию совершить поездку в Великобританию для того, чтобы подтвердить тип нервно-паралитического вещества, которое привело к смерти одного британского гражданина в Эймсбери.
- 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Их состояние тогда связывали с воздействием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.
- Впоследствии стало известно, что мужчина и женщина были отравлены "Новичком" - таким же нервно-паралитическим веществом, как и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
- 9 июля в больнице в результате воздействия "Новичка" скончалась одна из пострадавших - Дон Стерджесс.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-