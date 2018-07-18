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Отравление "Новичком": эксперты собрали образцы вещества в британском Эймсбери

Эксперты Организации по химическому оружию собрали образцы в британском Эймсбери для установления типа вещества, которым были отравлены двое британцев Чарли Роули и Дон Стерджесс

Об этом сообщает Reuters.

Международная Организация по химическому оружию заявила, что собрала образцы для идентификации вещества, которое, как считается, привело к гибели 8 июля британки в городе Эймсбери и заражению ее партнера.

Как отмечается, эксперты проведут лабораторный анализ двух образцов этого вещества и позже сообщат Лондону о результатах.

Ранее сообщалось, что Соединенное Королевство запросило независимых технических экспертов из международной Организации по химическому оружию совершить поездку в Великобританию для того, чтобы подтвердить тип нервно-паралитического вещества, которое привело к смерти одного британского гражданина в Эймсбери.

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